Die Anlage, die weltweit die erste ihrer Art sein soll, soll 2025 in Betrieb gehen und wird ohne aufschiebende Bedingungen neben der bestehenden PET-Produktionsanlage des strategischen Partners Indorama Ventures in der Region Grand-Est errichtet. Das Gelände ist 13,7 Hektar groß, so dass sich die Kapazität der Anlage in Zukunft verdoppeln könnte.

Es wird erwartet, dass dort vor allem PET-Abfälle anfallen, die nicht mechanisch recycelt werden können - schätzungsweise zwei Mrd. farbige PET-Flaschen oder 2,5 Mrd. PET-Lebensmittelschalen - und hofft, 150 direkte und indirekte Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Der Standort in der Nähe der Grenzen zu Belgien, Deutschland und Luxemburg ist von strategischer Bedeutung für die nahe gelegene Abfallversorgung, wobei das Versorgungspotenzial in diesem Jahr 400.000 t und im Jahr 2030 bei verbesserter getrennter Sammlung bis zu 500.000 t erreichen soll.

Nachdem Carbios einen Teil der CITEO-Ausschreibung für das Bio-Recycling von mehrschichtigen Lebensmittelschalen gewonnen hat, hat sich das Unternehmen eine erste Lieferquelle gesichert. Ein Konsortium, bestehend aus Carbios, der Indorama Ventures-Tochter Wellman und Valorplast, wird 30 % der vom CITEO vorgeschlagenen Tonnage verarbeiten; die Anlage in Longlaville wird ab 2025 den Strom der mehrlagigen Lebensmittelschalen verarbeiten.