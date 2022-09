Moderne Technologie, verbunden mit gelebter Brautradition und Einflüssen aus aller Welt, zeichnen die Arbeit von Braufactum aus. Bereits 2010 brachte das Tochterunternehmen der Radeberger Gruppe die aromatische Vielfalt des Craftbeer-Trends nach Frankfurt. Seither steht die Ideenschmiede nicht mehr still. Sein Anspruch als deutscher Craftbeer-Pionier: handverlesene Zutaten aus allen Teilen der Welt mit in die Braukreationen zu bringen, um den Kunden ein exotisches Genusserlebnis zu bieten. Natürlich stets unter strenger Beachtung des Reinheitsgebots.



Neben dem fruchtig-herben „Progusta“ mit Aromen von Aprikose bis Holunder und dem intensiven „The Brale“ mit ausgeprägter Malznote überzeugt die Craftbeer-Kenner vor allem das „German Pale Ale“ der Frankfurter Brauerei.



„Bei all unseren Sorten achten wir auf Genuss, der hochwertig, nachhaltig und einzigartig ist“, so Geschäftsführer Dr. Marc Rauschmann. „Dabei bringt unsere Glasverpackung das Beste in unseren Bieren hervor.“ Mehrfach wurde der Craftbeer-Pionier bereits ausgezeichnet, unter anderem auch mit der „Produktinnovation in Glas“ des Aktionsforums Glasverpackung im Jahr 2014 sowie zuletzt 2021 als „Brewer of the Year Europe“. Ursprünglich in der 0,75-l-Mehrwegflasche, gibt es das Kult-Craftbeer seit 2018 in der klassischen dunklen 0,33-l-Longneckflasche, in der die Braufactum-Sorten edel schimmern und die Kunden auf ein exklusives Genusserlebnis einstimmen.