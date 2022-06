Die Generation 2.0 der Fibre Bottle schneidet in der Ökobilanz des Produkts bereits besser ab als die Einweg-Glasflasche, und für die nachfolgende Generation 3.0 hat Carlsberg noch größere Ambitionen. Die Vision von Carlsberg, die durch aktuelle Prognosen gestützt wird, ist, dass die Fibre Bottle bis zu 80 % weniger Emissionen verursacht als die derzeitigen Einweg-Glasflaschen.

So könnten für jede hergestellte Einweg-Glasflasche fünf Fibre Bottles mit dem gleichen Kohlenstoff-Fußabdruck hergestellt werden. Letztendlich strebt Carlsberg an, dass die Fibre Bottle den gleichen niedrigen Kohlenstoff-Fußabdruck erreicht wie die wiederbefüllbare Glasflasche, die derzeit die leistungsfähigste Primärverpackung ist, wenn sie in effizienten Systemen gesammelt und wiederverwendet wird. Wenn die Fibre Bottle in großem Maßstab auf den Markt kommt, wird sie die Auswahl der Carlsberg-Konsumenten erweitern und bestehende Verpackungen wie Glasflaschen und Dosen ergänzen, anstatt sie zu ersetzen.