Bislang wurde für das Siegeln einer Kosmetiknaht zusätzlich zu den Stationen zum hermetischen Siegeln und Abkühlen noch eine weitere Siegelstation benötigt, die diese Naht herstellt. Um Platz und Kosten zu sparen, wurde das Kopfnahtmodul TSM nun um eine neue Funktion erweitert. Damit kann das Modul die Dicht- und die Kosmetiknaht in einer Station einbringen. Eine Abkühlstation ist nicht notwendig, da sich die Verpackungsfolien beim Siegeln mit Ultraschall nur im Siegelbereich im Inneren der Folie erhitzen.

Während Hersteller von Verpackungsmaschinen so wertvollen Platz in Ihrer Anlage sparen, profitieren ihre Nutzer von einer kompakteren Maschine sowie geringeren Anschaffungskosten. Bereits installierte Kopfnahtmodule des Unternehmens können ebenfalls um das Upgrade erweitert werden.

Obwohl die hermetische und die kosmetische Siegelnaht in einer Station eingebracht werden, geschieht dies in zwei aufeinanderfolgenden Schritten. Das hat den Vorteil, dass beide Prozesse separat optimiert und qualitätsüberwacht werden können. Gibt es einen Fehler beim Siegelvorgang, wie etwa durch Fehllagen in der Schweißstation, wird dieser sofort erkannt und die Aussteuerung der Packung eingeleitet. Fehlerhafte Versiegelungen durch Überreste des Füllguts in der Siegelzone werden vermieden, da die Vibrationen des Ultraschalls das Füllgut aus dem Nahtbereich verdrängen. Durch die konstante Überwachung der Siegelvorgänge und die sauberen Verschlüsse können täglich mehrere Tonnen Ausschuss eingespart und die Haltbarkeit der Lebensmittel erhöht werden.

Fachpack 2022:

Halle 1, Stand 211