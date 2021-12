Geht es um die „Hidden Champions“ im Food-Bereich, ist Hosta vielleicht das beste Beispiel: Nach wie vor produziert das Traditionsunternehmen an seinem Stammsitz Stimpfach in Franken. In 70 Jahren Firmengeschichte hat sich das Familienunternehmen zu einem professionellen Süßwarenhersteller entwickelt, dessen Top-Produkt Nippon in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von fast 90 % genießt. Solches Wachstum fordert Veränderung – bei der Produktion wie bei der Verpackung.

Nippon, die mit Schokolade überzogenen Puffreishappen, kamen schon 1956 auf den Markt. Seitdem erfreuen sie sich fortwährend steigender Beliebtheit. Auf der Suche nach einem verlässlichen Partner, der die Anforderungen an eine neue Verpackungslösung für die quadratischen Leckereien erfüllen kann, setzte Hosta auf alte Verbindungen in der Region: Nur 8 km von Stimpfach entfernt baut auch der Verpackungsexperte Schubert TLM-Anlagen für den Weltmarkt.

Exakte Anforderungen, hohe Erwartungen

Gerade Mittelständler haben oft weniger Toleranzen für Fehler als große Konzerne. Deshalb waren die Vorgaben, die Hosta-Betriebsleiter Max Schäuble an die neue Verpackungsanlage stellte, streng: Nicht länger als 5 min darf der gesamte Prozess gestoppt werden – mehr beeinträchtigt bereits die Qualität der außen zartschmelzenden und innen knusprigen Puffreishappen. Selbst der Schichtwechsel der Produktionsmitarbeiter ist auf diesen knappen Zeitplan ausgerichtet. 2.500 Produkte pro Minute sollten zuverlässig verpackt werden, direkt aus der Produktion bis zum Stapeln in Versandkartons. Um den Prozess sicher am Laufen zu halten, musste die neue Verpackungsanlage daher eine hohe Redundanz bieten. Für jeden Abschnitt waren also Rückfallebenen gefragt; außerdem sollten sich die verschiedenen Stationen im Wartungsfall auch einzeln abschalten lassen.

„Das Team um Max Schäuble hat sich glücklicherweise in einem frühen Projektstadium bei uns gemeldet“, erinnert sich Jonas Müller, Sales Account Manager bei Schubert, an den Start der Zusammenarbeit mit Hosta. „Dadurch konnten wir den gesamten Verpackungsprozess von Anfang an partnerschaftlich miteinander planen und unter anderem die Verpackungsmaterialien gemeinsam optimieren.“ Immerhin zeigt sich die lange Tradition der Nippon-Happen nicht nur im Produkt selbst – auch Transport und Logistik blieben seit der Markteinführung praktisch gleich.