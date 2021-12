Vor dem Bürofenster von Jürgen Brunacker wird es immer wieder laut, wenn die Lkw die vollen Bierkisten zu den Kunden fahren. Der gelernte Braumeister ist technischer Betriebsleiter von Oettinger am Standort Mönchengladbach und erzählt, dass KHS bereits seit mehreren Jahrzehnten Partner der Brauerei ist und diese dabei unterstütze, ihre Strategie umzusetzen.

Die Abfülltechnik überzeuge seit jeher, erläutert Brunacker. Im vergangenen Jahr hat die Brauerei in den Innofill Glass DRS Eco Flaschenfüller investiert – für den Brauexperten erneut eine gute Entscheidung: „Die Maschine lief vom ersten Tag an mit voller Leistung.“

Wo das Zwischenmenschliche stimmt, stimmt auch der Zeitplan

Auch Mike Herrmann, zuständiger Vertriebler beim Anlagenhersteller, begleitet die Brauerei seit nunmehr 18 Jahren. Nicht nur Herrmann und Brunacker kennen sich gut. „Die Verbindung zwischen unseren Mitarbeitern und denen von KHS ist außerordentlich stark“, sagt der Betriebsleiter. Dadurch konnten sie den Flaschenfüller zügig in Betrieb nehmen.

Der Zeitplan war herausfordernd, diesen haben die Mitarbeitenden jedoch durch die gute Zusammenarbeit erfolgreich umgesetzt: Knapp sechs Monate sind zwischen der Angebotserstellung und den ersten abgefüllten Bierflaschen vergangen. Je nach Größe und Behälterform füllt die Brauerei aktuell bis zu 40.000 Bierflaschen pro Stunde ab.

Die Entscheidung für den Kauf im Herbst 2020 war schnell gefallen. Oettinger verglich Angebote und Systeme verschiedener Hersteller und die Brauerei investierte schließlich erneut in Technologie ihres langjährigen Partners. „Das Gesamtpaket stimmte einfach. Die Berechnung der Gesamtkosten im Hinblick auf einen geringeren Medien- und Ressourceneinsatz hat uns überzeugt“, bemerkt Brunacker.