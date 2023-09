Mit Sicherheit das richtige Gewicht

Nach der Fremdkörperkontrolle folgt eine finale Überprüfung des Gewichts der Becher, um sicher zu stellen, dass alle Zutaten vorhanden sind. Die Kontrollwaage DACS-G verfügt über eine von Ishida entwickelte digitale Wiegezelle, die auch in herausfordernden Produktionsumgebungen zuverlässig arbeitet. Per Knopfdruck lässt sich zwischen zwei Wiegebereichen wechseln, sodass sich eine breite Produktpalette mit verschiedenen Verpackungsformaten flexibel verarbeiten lässt. Die integrierte Retail Reject Confirmation (RRC) Software ermöglicht den Nachweis gegenüber dem Einzelhandel, dass alle nicht den Spezifikationen entsprechenden Produkte aus der Verpackungslinie entfernt wurden. Die durch Röntgenprüfsystem oder Kontrollwaage ausgeschleusten Verpackungen werden jeweils in Ausschussbehältern gesammelt.

UFP verarbeitet mit den Qualitätskontrollsystemen zwei Becherformate mit einer Geschwindigkeit von rund 80 Takten pro Minute, wobei die Anlage an fünf Tagen der Woche rund um die Uhr in Betrieb ist. „Die Ishida Systeme haben nach der reibungslosen Integration in unsere Verpackungslinie erheblich zur Effizienzsteigerung beigetragen. Sie sind sehr zuverlässig sowie einfach zu bedienen“, kommentiert Potter