Bei Steinhaus hat man sich für Flow Packs auf Basis von PP für das Verpacken der frischen Pasta entschieden. Das Monomaterial gewährleistet dank integrierter Hochbarriere einen optimalen Schutz vor unerwünschter Sauerstoffzufuhr. (Bild: Südpack)

Was 1841 im Herzen des Bergischen Landes als Ochsen- und Schweinemetzgerei mit angeschlossener Schankwirtschaft begann, ist auch heute noch ein höchst dynamisches Unternehmen, das nunmehr in fünfter Generation von der Familie Steinhaus geführt wird. Und der Blick auf die lange Erfolgsgeschichte zeigt: Steinhaus ist ein echter Pionier in der Lebensmittelindustrie.



Ab 1983 erschließen Karl-Ullrich und Eckard Steinhaus mit frischer Pasta und leckeren Soßen einen völlig neuen Markt und bauen den lukrativen Geschäftsbereich konsequent zu einem zweiten wichtigen Standbein aus. Ihnen gelingt es auch, Steinhaus als „Frische-Pasta-Pionier“ in Deutschland zu etablieren.



Mit der Erweiterung der Produktionskapazitäten am Standort in Remscheid-Lennep legt das Unternehmen im Jahr 2000 den Grundstein für die zielgerichtete Expansion und ein überdurchschnittliches Wachstum auch in diesem Produktsegment. Denn der Markt für Convenience-Food und insbesondere für Pasta boomt. Seit Jahrzehnten steigt der Pro-Kopf-Verbrauch von Nudeln in vielen Ländern kontinuierlich: So waren es in Deutschland in den 90er-Jahren noch etwa fünf Kilo, derzeit liegt die Marke bei knapp zehn Kilo pro Kopf. Ein Ende dieses positiven Trends ist nicht in Sicht.



Aktuell bietet das Sortiment von Steinhaus neben den gefüllten oder ungefüllten Pasta-Klassikern wie etwa Fettucine, Gnocchi, Käse-, Fleisch- oder Spinat-Ricotta-Tortelloni auch moderne Interpretationen. Hierzu zählen unter anderem vegane Pasta, Dinkel-Pasta, traditionelle „Rustica-Pasta“ und feine, leichte Kreationen aus der Mittelmeerküche. Als einer der ersten Hersteller lancierte man auch die frischen japanischen Kult-Teigtaschen Gyoza im Markt.



Verpackt werden alle Köstlichkeiten üblicherweise in bedruckten Beutelverpackungen. Für die Produktrange veganer Tortelloni jedoch nutzt Steinhaus eine recyclingfähige unbedruckte Verpackungslösung von Südpack. Die Kennzeichnung der Packung erfolgt durch ein attraktives farbiges Giebeletikett aus Pappe, das alle erforderlichen Produktinformationen und Firmenangaben enthält und am oberen Teil des Beutels angesiegelt wird. Auch für eine weitere Range frischer Pasta setzt Steinhaus gezielt die recyclingfähige Lösung von Südpack ein.