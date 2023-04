Markt Neue Anlage zum Recycling gebrauchter Getränkekartons SIG investiert in neue Anlage zum Recycling gebrauchter Getränkekartons

SIG kündigt eine Investition in Höhe von 1,8 Mio. Euro in eine innovative Recyclingtechnologie an, die es ermöglichen wird, Polymere und Aluminium aus gebrauchten aseptischen Kartonpackungen zurückzugewinnen und erstmals in Brasilien separat gewerblich zu verkaufen. Einfach hier klicken.