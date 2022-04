neue verpackung: Welche Herausforderungen haben sich mit dem neuen Material bei der Umstellung ergeben?

Albrizio: Produkte in Papier zu verpacken, ist nicht einfach. Im Vergleich zu Plastik bringt Papier zum Beispiel andere physische Eigenschaften mit sich. Das verwendete Material muss einerseits dafür geeignet sein, Produkte auf der Produktionsanlage in großen Mengen effizient zu verpacken. Im Zuge der Entwicklung haben wir zum Beispiel festgestellt, dass wir die ikonische, runde Form der Smarties-Riesenrolle verändern müssen. Das hat Papier als Verpackungsmaterial erfordert. Daher ist unsere Riesenrolle heute sechseckig.



Die Umverpackung muss andererseits das Produkt vor äußeren Umwelteinflüssen schützen. Bei der Verpackungsentwicklung war es für uns außerordentlich wichtig, dass das verwendete Material die Sicherheit der Produkte gewährleistet und gleichzeitig in den bestehenden Infrastrukturen recyclingfähig ist. Die Haltbarkeit der Schokolinsen bleibt mit der neuen Verpackung zum Beispiel unverändert. Die Recyclingfähigkeit haben wir zertifizieren lassen. Das haben nationale und internationale Experten sowie Institute bestätigt.



Für die Entwicklung haben unsere Verpackungsexperten im Produkttechnologie-Zentrum für Süßwaren in York, Großbritannien, und im Nestlé Forschungsinstitut für Verpackungen in Lausanne zusammengearbeitet. Dabei waren sie in enger Abstimmung mit unserem Werk in Hamburg und unseren Material- und Maschinenlieferanten. Unsere Kollegen haben mit den Materialien eine Vielzahl von aufwendigen Tests durchgeführt. Die Entwicklung dauerte über ein Jahr.

neue verpackung: Ist die Performance im Vergleich zu vorher gleichgeblieben?

Albrizio: Nestlé stellt im Hamburger Chocoladen-Werk für die Marke Smarties mehr als 20.000 t Produkte im Jahr her. Das hat sich durch die Verpackungsumstellung nicht verändert.



neue verpackung: Wie wird die Verpackung von Verbrauchern angenommen? Lässt sich ein Unterschied in den Absatzzahlen feststellen?

Albrizio: Die neue recycelbare Papierverpackung fällt im Regal direkt auf und sie kommt bei den Konsumenten gut an. Das sehen wir an der überwiegend positiven Resonanz der Smarties-Fans und an der positiven Auswirkung auf die Nachfrage nach den Schokolinsen.

neue verpackung: Gibt es nach der erfolgreichen Markteinführung bei Smarties und Nesquik All Natural bereits Pläne, weitere Produktverpackungen auf Papier umzustellen?

Albrizio: Wir schauen uns grundsätzlich recyclingfähiges Papier als mögliche Verpackungslösung auch für andere Produkte als Smarties oder Nesquik an. Es gibt aber keine einheitliche Formel mit Papier: Formate und Produkteigenschaften beziehungsweise Produktanforderungen unterscheiden sich voneinander und brauchen somit individualisierte Lösungen.



Wir prüfen auch andere Wege für mehr Nachhaltigkeit bei Verpackungen. Um einige Beispiele zu nennen: unsere Kaffeekapseln für das Nespresso-System bestehen aus 80 % recyceltem Aluminium. Mit dem Lieferdienst Loop nutzt Nestlé in Frankreich wiederverwendbare Behälter. Und wir investieren erheblich in lebensmitteltaugliche Rezyklate.

Die Fragen stellte Nora Menzel, Redaktion neue verpackung