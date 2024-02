Am 4. Dezember 2023 war Spatenstich für Wolfertschwenden #2, bei dem unter anderem Grundwasser mittels Brunnen zur Gebäudekühlung genutzt und eine eigene Photovoltaik-Anlage zum Einsatz kommen soll. (Bild: Multivac)

neue verpackung: Auch wenn das Thema mittlerweile nicht mehr die anfängliche Aufmerksamkeit erhält: Als die Corona-Pandemie die weltweiten Lieferketten zusammenbrechen ließ, waren vom Halbleiter bis zum Maschinenstahl viele Dinge plötzlich Mangelware. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Und fast noch wichtiger: Welche Lehren haben Sie daraus gezogen?



Traumann: Die Covid-19-Pandemie hat auch die Multivac Group vor Herausforderungen gestellt. Zu kämpfen hatten wir beispielsweise mit der Beschaffung von Rohstoffen für unsere Maschinen, darunter Aluminium und Edelstahl. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, dass wir schon seit geraumer Zeit auf eine langfristige Bevorratungsstrategie für wichtige Rohstoffe und Materialien setzen. Auch einige Elektronikbauteile waren Mangelware. Deswegen haben wir Maschinen und Anlagen kurzerhand so umkonstruiert, dass wir beispielsweise auf Servomotoren anderer Hersteller ausweichen konnten. Diese Flexibilität in Kombination mit einer hohen Eigenfertigungstiefe hat es uns ermöglicht, Kunden während der gesamten Pandemie ohne Produktionsausfall beliefern zu können. Die Corona-Krise hat uns darüber hinaus die Vorzüge einer dezentralen Organisationsstruktur vor Augen geführt. Mit einem globalen Produktionsnetzwerk mit inzwischen 14 Standorten weltweit verfolgen wie diese Strategie schon lange, um Geschäftsrisiken zu minimieren und lokale Lieferengpässe zu vermeiden. Dank unserer dezentralen Serviceorganisation und Ersatzteillager in aller Welt können wir Ressourcen ausbalancieren und unsere Kunden bei der Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs bestmöglich unterstützen.



neue verpackung: Als Verpackungsmaschinenbauer ist Multivac gleichzeitig Anwender wie auch Anbieter digitaler Lösungen. Wo setzen Sie also mittlerweile selbst auf hoch-automatisierte Applikationen? Und welche Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung oder auch Services bieten Sie Ihren Kunden an?



Traumann: Die Digitalisierung von Maschinen und Anlagen ist in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ein mächtiger Hebel. So machen es digitale Assistenten mittlerweile möglich, mit weniger Personal produktiver und ressourcenschonender denn je zu arbeiten. Das hat Multivac frühzeitig erkannt. Als eins der ersten Unternehmen der Verpackungsbranche haben wir 2017 angefangen, Maschinen ins Industrie-4.0-Zeitalter zu führen. Unsere Maxime dabei lautet: Wir ermöglichen auch kleinen mittelständischen Unternehmen einen barrierefreien Einstieg in die Digitalwelt. So lassen sich unsere Anlagen nach dem Plug-and-play-Prinzip mit der Multivac Cloud verbinden. Betriebe greifen dann mit Computer, Tablet oder Smartphone über das Internet auf ein Dashboard zu. Dort überwachen, analysieren und optimieren sie die Produktion in Echtzeit. Unterstützt von den digitalen Multivac Smart Services steigern Unternehmen dank der digitalen Transformation ihre Produktivität, schonen Ressourcen, entlasten ihre Mitarbeitenden und minimieren Ausfallzeiten. Deswegen haben sich mittlerweile rund 200 Kunden aus 34 Ländern für eine Einbindung in die Multivac Cloud entschieden. Im Neukundengeschäft liegt die Vernetzungsquote bei rund 20 Prozent.



Und auch Multivac selbst nutzt die Vorzüge von Automation und Digitalisierung. So werden in unserem neuen Werk, das derzeit in Wolfertschwenden entsteht, einige Prozessketten vollautomatisiert sein – beim Einlagern, in der Produktion und am Warenausgang. Dort kommen beispielsweise fahrerlose Transportsysteme zum Einsatz, die Material befördern oder Industrieroboter, die CNC-Bearbeitungsmaschinen be- und entladen.