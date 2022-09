Nachrüstung von Müllsortierungsanlagen mit Scannern nötig

Die Kreislaufwirtschaft kann also starten? Nicht ganz. Das Problem: In Müllsortierungsanlagen existieren keine Scanner, die recyclingfähigen Kunststoff im Müllstrom gelber Säcke erkennen könnten. Bislang ist das Volumen des recyclingfähigen Monomaterials für eine Investition in die Systeme zu gering. Ein Henne-Ei-Problem, von der die E-Auto-Branche mit ihrer wechselseitigen Abhängigkeit von Anzahl der E-Fahrzeuge und Ladestationen ein Lied singen kann. In beiden Fällen geht es um die Frage, wer den ersten Schritt macht, um einen Roll-out der Technologie zu ermöglichen.

„Um die Nachhaltigkeit von Kunststoffverpackungen zu stärken, gehen wir mit unseren Entwicklungsbemühungen in Vorleistung“, unterstreicht Traumann. „Die Kreislaufwirtschaft kann allerdings nur dann wirklich in die Gänge kommen, wenn auch andere Stakeholder der Recyclingkette mitziehen – besonders die Recyclingbetriebe. Hier sollte die Politik dringend Anreize für das Kunststoffrecycling schaffen. Denn es macht auch für die Lebensmittelindustrie keinen Sinn, in umweltfreundliche Verpackungen zu investieren, wenn sie am Ende doch nur in der Müllverbrennung landen.“