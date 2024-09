Bettina Riemenschneider-Schilling„Die neue Verpackungs­-anlage bringt eine erheb­liche Zeiteinsparung.“ (Bild: Mast-Jägermeister)

neue verpackung: Und welche Vorteile bringt die neue Abfüllanlage von Krones konkret für Jägermeister?

Bettina Riemenschneider-Schilling: Der Vorteil an der Abfüllanlage ist zum einen, dass wir aus der Vergangenheit sehr gute Erfahrung mit Krones Technologie haben und diese bei uns im Hause bekannt ist. Wir können somit auf unserem internen Know-how aufbauen und Synergien im Ersatzteilmanagement nutzen. Zum anderen konnte uns Krones von Beginn an eine prozesssichere Geschwindigkeit von bis zu 40.000 Flaschen pro Stunde garantieren, was für eine markante Flasche wie wir sie haben, herausfordernd aber mit Blick auf unser wachsendes Volumen eine Grundvoraussetzung war.

neue verpackung: Hat sich damit der Produktionsprozess im Vergleich zur alten Anlage verändert?

Kai Behrmann: In der neuen Anlage sind viele technische Neuerungen eingeflossen, um uns und den Prozess zukunftssicher aufzustellen. Des Weiteren haben wir die Chance genutzt und den Grad der Automatisierung im Bereich der früher eher körperlich anstrengenden Bereiche deutlich erhöht.

neue verpackung: Welche Auswirkungen hat die neue Anlage auf die Mitarbeitenden?

Bettina Riemenschneider-Schilling: Unser Projektteam bestand neben der Projektleitung von Anfang an nicht nur aus Technikern sondern auch aus den Personen, die auch schon die alte Anlage bedient haben. Wir haben deren Expertise in der Projektierung mit einfließen lassen und somit ein belastbares Fundament für unsere Zukunft und die neue Technologie geschaffen. Wir haben uns sozusagen alle gemeinsam rechtzeitig auf die Reise begeben. Ergänzend haben wir Teile des Teams bereits im Vorfeld zum Aufbau zu fachspezifischen Trainings bei den Maschinenlieferanten entsendet, um sich mit der Technologie vertraut zu machen.

Im Bereich der Verpackungsanlage konnten wir sogar auf interne Expertise an unserem Standort in Kamenz aufbauen – dort ist diese Art der Verpackungstechnologie bereits seit 2019 verbaut. Wir blicken demnach bereits auf eine mehrjährige sehr positive Erfahrung mit dieser Technologie, was neben den Synergien im Verschleiß- und Ersatzteilmanagement ein Hauptkriterium für die Entscheidung war. Teile des Teams an unserem Standort in Wolfenbüttel-Linden haben in dort wochenweise ein Linientraining absolviert, um für die neue Verpackungstechnologie gerüstet zu sein und etwaige Skepsis durch Erfahrungsaufbau abzulösen.