Sinnack Snacks produziert Weizen-, Mehrkorn- und Proteinwraps in Durchmessern von 20, 25 sowie 30 cm und verpackt sie in Einheiten mit sechs, acht und zwölf Stück Inhalt. Die Frischeprodukte ohne Konservierungsstoffe haben aufgrund der Schutzgasatmosphäre aus Kohlendioxid und Stickstoff eine Mindesthaltbarkeit von sechs Monaten – vorausgesetzt, dass die Thermoform-Verpackungen absolut dicht sind.



Allerdings können während des Verpackungsprozesses Produktbestandteile der Wraps in die Versiegelung geraten und Leckagen verursachen. Potenzielle Qualitätsmängel entstehen auch durch Falten in der Siegelnaht. Kritisch ist zudem die Phase nach dem Folienwechsel an den Tiefziehverpackungsmaschinen. Kommt es dabei zu Überlappungen der Folien, werden die Verpackungen nicht korrekt verschweißt.



Sinnack Snacks kontrolliert daher seit je die Unversehrtheit der Schutzgasatmosphäre. Früher wurde dazu ein System mit Vakuumkammer genutzt, das den gesamten Inhalt von fertig gepackten Kartons auf Leckagen prüfte. „Diese Qualitätskontrolle war sehr zeitraubend, weil wir bei einer Ausschleusung zunächst nicht wussten, welche der Verpackungen undicht war. Außerdem war die Qualitätskontrolle nicht zu 100 Prozent zuverlässig“, berichtet Geschäftsführerin Jana Sinnack.