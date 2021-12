Eines der heute noch bekannten Produkte war das Erfrischungsgetränk „Libella“, das 1951 auf den deutschen Markt kam und von Getränkeherstellern und Brauereien in Lizenz hergestellt und abgefüllt werden konnte.

Typisch zu Anfang der Geschichte der Marke war die braune, quer gerillte 0,25-l-Glasflasche mit dem direkt aufgedruckten gelb-grünen Libella-Markenschriftzug. 1953 begann der Verkauf in Österreich und in den Sechzigerjahren wurde das Getränk unter dem Handelsnamen „Libellor“ erstmals auch in Luxemburg vermarktet.