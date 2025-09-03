Metsä Board hilft, CO2- und Scope-3-Emissionen zu verringern

Die Aufgaben für Verpackungen für Lebensmittel sind vielfältig: Sie sollen die Sicherheit des Produktes während des Transports und der Lagerung gewährleisten, sicher für den direkten Lebensmittelkontakt sein und natürlich am PoS die Blicke der Verbraucher und Verbraucherinnen auf sich ziehen. Zusätzlich durchleuchten viele Markeninhaber zunehmend ihre Prozesse im Unternehmen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das bedeutet auch, die Scope-3-Emissionen, zu denen indirekte Emissionen in den vor- und nachgelagerten Bereichen einer Organisation gehören, zu reduzieren.



Hier können leichtgewichtige Kartonqualitäten aus Frischfaser, die mit fossilfreier Energie hergestellt werden, beträchtliche Vorteile generieren: Metsä Board, ein Unternehmen der Metsä Group, kann seinen Kunden und Kundinnen messbare Vorteile schaffen. „Uns ist es wichtig, Markeninhaber dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie den CO₂-Fußabdruck ihrer Verpackungen sowie ihre Scope-3-Emissionen reduzieren können“, sagt Anne Uusitalo, Product Safety and Sustainability Director bei Metsä. „Um diese Daten liefern zu können, haben wir im vergangenen Jahr verifizierte Lebenszyklusanalyse-Bewertungen in drei wichtigen Verpackungssegmenten durchgeführt – unter anderem auch im Bereich Lebensmittelverpackungen.“



Verglichen wurde die Kartonqualität Metsä Board Classic FBB mit entsprechenden, gängigen Alternativen, die auf dem europäischen Markt erhältlich sind. Das schwedische Umweltforschungsinstitut IVL hat die Ergebnisse bereits verifiziert und diese zeigen: Hersteller können durch den Umstieg von gestrichenem Recyclingkarton (WLC) auf Faltschachtelkarton von Metsä Board den CO₂-Fußabdruck ihrer Verpackungen um über 60 % reduzieren. Der technische Bericht sowie der Verifizierungsbericht sind auf der Webseite von Metsä Board einsehbar. Möglich ist diese Reduzierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks durch die langjährige Arbeit des finnischen Kartonherstellers und durch kontinuierliche Optimierung der eigenen Prozesse.