Die Investition in das Solec-Werk in Polen ermöglicht es Mondi, das Hochbarriere-Funktionspapier in großem Maßstab herzustellen. Dank der integrierten Wertschöpfungskette des Unternehmens kann Mondi die komplette Lösung im eigenen Haus anbieten: von der Produktion und Beschichtung über den Druck bis hin zur Umwandlung in das endgültige Verpackungsprodukt.

Dirk Gabriel, COO Consumer Flexibles bei Mondi, sagt dazu: „Als weltweit führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen konzentrieren wir uns seit einiger Zeit auf die Herausforderung der Aluminiumbarriere. Wir wussten, dass wir mit Forschung, Entwicklung und Investitionen in neue Technologien einen wirksamen Ersatz finden würden, der den Lebensmittelprodukten unserer Kunden den notwendigen Schutz bietet. FunctionalBarrier Paper Ultimate hilft unseren bestehenden und neuen Kunden in der Lebensmittelproduktion, auf eine nachhaltigere Verpackungslösung umzusteigen und so zu ihren Nachhaltigkeitszielen beizutragen. Es ist ein konkretes Beispiel für die Verpflichtung unseres Mondi Action Plan 2030 (MAP2030), alle unsere Verpackungslösungen wiederverwendbar, recycelbar und kompostierbar zu machen.“