Der Wiederaufbau erfolgt durch Sohn Max Bühler. Der promovierte Philologe versteht es, die Dynamik aufstrebender Märkte in der jungen Bundesrepublik zu nutzen und Optima wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Tatkräftig unterstützt durch fleißige und kompetente Mitarbeitende.



Unter seiner Ägide reift Optima zum überregional beachteten Unternehmen: zu Beginn der 80er-Jahre beschäftigte der Sondermaschinenbauer rund 200 Mitarbeiter. Sohn Hans Bühler setzt nach seinem Einstieg 1980 voll auf weitere Modernisierung, Internationalisierung und Erweiterung der Kompetenzen, auch durch sinnvolle strategische Beteiligungen und Übernahmen. Die strikt auf die Anforderungen der jeweiligen Branchen und Kunden ausgerichteten Unternehmensbereiche Consumer, Nonwovens, Life Science und später Pharma nehmen Gestalt an. Optima entwickelt sich Schritt für Schritt zum Anbieter von Systemlösungen weiter.



Doch während die Zeichen überall auf Evolution stehen, sind die Konstanten nicht weniger bedeutsam: Die Beharrlichkeit des Familienunternehmens, das sich nicht an kurzfristiger Gewinnmaximierung, sondern an langfristigen Zielen orientiert. Die Verbundenheit zur Region, die sich immer wieder in Großinvestitionen am Standort beweist, aber auch in gesellschaftlichem Engagement. Und allem voran: das besondere Verantwortungsgefühl für die Mitarbeiter.



Hans Bühler: „Wir verdanken unser Wachstum dem Know-how – oder auf Schwäbisch: dem Tüfteln und Schaffen – unserer Mitarbeitenden. Und was dabei herauskommt, ist dem Markt oftmals einen kleinen oder auch größeren Schritt voraus.“ Ein Betriebsklima, geprägt von gegenseitigem Vertrauen, lange Betriebszugehörigkeiten, teils über Generationen hinweg und eine konstant hohe Ausbildungsquote von über 7 % sind Ausdruck dieser besonderen zukunftsgerichteten Verbindung.



Motivierte und hochqualifizierte Mitarbeitende, fortschrittliche Produkte, konsequent an den Kunden ausgerichtet: die Grundlagen der erfolgreichen Weiterentwicklung der Optima Gruppe in den 90er-Jahren und nach der Jahrtausendwende. 2011 knackt man beim Umsatz die 200-Mio.-Marke, heute übertrifft Optima die 500-Mio.-Marke.