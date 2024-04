Gibt es so etwas wie einen globalen Trend, der die Verpackungswirtschaft in Atem hält? Gibt es. Das Thema Nachhaltigkeit ist seit geraumer Zeit schlicht nicht mehr wegzudenken oder zu ignorieren. Wie so oft bei Trends gibt es auch hier verschiedene Treiber, die den Transformationsprozess hin zu nachhaltigen Verpackungslösungen forcieren.



Die Unternehmen, Hersteller von Verpackungsmaschinen wie Packmittel sowie die Anwender, Handel und Brand-Owner müssen beispielsweise auf das gestiegene Umweltbewusstsein und die Nachfrage der Konsumenten reagieren. Nachhaltigkeit und Ökologie spielen in der Gesellschaft eine immer größere Rolle, und nachhaltige Verpackungen sind für viele Konsumenten ein wichtiges Kaufkriterium geworden.

Gefordert ist die Industrie

Laut Statista erklärte im Sommer 2023 jeder zweite Bundesbürger bei einer Umfrage, dass ihm ökologische Verpackungen wichtig seien. Auch, wenn es um Lebensmittel geht, belegen die Ergebnisse der DLG-Insights „Sustainable Packaging 2024“. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft hatte im Frühjahr 2023 rund 1.000 Verbraucher und Verbraucherinnen befragt. Es zeigt sich folgendes Bild: Vier von fünf Befragten (79 %) sind der Ansicht, dass die Umweltfreundlichkeit von Verpackungen bei Lebensmittelprodukten dringend verbessert werden muss. Der Anteil der Verbraucher, die angeben, dass dieser Aspekt auch für sie selbst ein wichtiges Thema ist, liegt bei 57 %.



Mehr als die Hälfte der Befragten (56 %) geben zudem an, dass sie bei Lebensmittelprodukten sehr darauf achten, wie umweltfreundlich diese verpackt sind. Und die überwiegende Mehrheit der Befragten (73 %) findet es wichtig, dass die Verpackungen bei Lebensmitteln umweltfreundlich sind.



Das wollen sich die Käufer und Käuferinnen auch etwas kosten lassen und sind bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. „Öko“ verkauft sich einfach besser. Gleichzeitig wird die Industrie von der Verbraucherseite in die Pflicht genommen. 67 % der Befragten sehen diese gefordert, dafür zu sorgen, dass mehr entsprechend verpackte Lebensmittel in den Handel kommen.