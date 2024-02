Mit dem Namen „Alba“ wies das Unternehmen auf die Reinheit und Qualität ihrer Produkte hin, „albus/alba“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „sauber/rein“. Als Markenzeichen wurde anfangs das Schattenbildnis des bärtigen spanischen Herzogs von Alba auf weißem Grund festgelegt. Dieses wurde in den sechziger Jahren von einer Art Krone abgelöst.



Wichtigste Produkte vor dem Zweiten Weltkrieg waren der Alba Einmachdoktor und der Alba Gurkendoktor, dieser verhinderte ein Weichwerden der Gurken beim Einmachen und eine ungewollte Schimmelbildung. Daneben gab es auch Zitronen- und Weinsäure sowie verschiedene Sorten Tee. Der bekannte Werbeslogan: „Nicht Gewürze allgemein – Alba muss es sein“, unterstützte den Verkauf nachhaltig. Nach dem Zweiten Weltkrieg konzentrierte Alba sich immer stärker auf Gewürze und investierte in eigene Mahlanlagen. Die Produkte waren in Papier- und Aluverbundbeutel, in Kombidosen, sowie später auch in Kunststoffdosen abgepackt. Ab 1990 wurden Grill- und Würzsoßen ins Programm aufgenommen und 1996 brachte Alba die erste viereckige Kunststoff-Gewürzdose – auch zum Nachfüllen - auf den Markt.



Alba ist noch heute in Privatbesitz und mit 60 Mitarbeitern ein Spezialist für hochwertige Produkte rund ums Würzen.