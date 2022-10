Vor der Auslieferung der Maschine wurden die 200-g-Käsestücke mit dem Packformat 1 x 7 und die 115-g-Käsestücke mit dem Packformat 2 x 5 durch Sema im eigenen Werk – bei Anwesenheit des Kunden – gemeinsam in Betrieb genommen. Diese gemeinsame Vorabinbetriebnahme machte Nachbesserungen am Einsatzort nicht notwendig, sodass eine termingerechte Übergabe sichergestellt und eingehalten wurde.



Bei der Gestaltung des Trays wurde viel Wert auf eine stabile Ausführung gelegt. Dies war notwendig, um bei der anschließenden manuellen Säulenpalettierung allen Ansprüchen an einen sicheren Transport bis zum Endkunden gerecht werden zu können.



Bei der konstruktiven Auslegung der Maschine wurde auch die Möglichkeit zur Verarbeitung einer anderen Pappqualität mit berücksichtigt – man weiß ja nie, welche zukünftigen Anforderungen hier noch gestellt werden.

Minimale Pappe, maximale Stabilität

Um den Arbeitsablauf für die Mitarbeiter bei der manuellen Palettierung zu erleichtern, werden die beladenen Trays schon direkt im Packer vorgestapelt. Entsprechend dem benötigten Lagenbild kann die Anzahl der Trays im Stapel stufenlos zwischen zwei bis fünf Trays gewählt werden. Die Palettierung als Säule ist bei dem Produkt Sauermilchkäse notwendig, um die entstehende Reifewärme des Käses sicher aus der Palette abführen zu können.



Die Stabilität des Trays sollte natürlich mit einem Minimum an zu verwendender Pappe erfolgen, um die Kosten und die Ökobilanz gering zu halten. Dieser Anspruch konnte durch eine Doppelwand und eine zusätzliche Stützlaschenfaltung der Trayecken zufriedenstellend erfüllt werden. Natürlich mussten die Tray-Zuschnitte auch auf den vorhandenen Produktionslinien bei der Käserei Loose verarbeitet werden können. Hierzu erfolgte in der Planungsphase eine umfangreiche Abstimmung.



Der Aufbau der Sema-Verpackungsanlage erfolgte hauptsächlich mit den Sema-Standard-Baugruppen aus dem Sema-Standard-Baukasten und die in der Maschine verwendeten Bauteile wurden eng mit der Käserei Loose abgestimmt.