Zusätzlich hat Gallus für die unterschiedlichen Druckmaschinen individuell angepasste Schnellspannrahmen entwickelt, die aus über 50 Einzelteilen bestehen. Ihre aufwendige Konstruktion ermöglicht es, die Siebe lediglich an zwei Seiten einzuspannen. Sie müssen nicht wie bei konventionellen Holz- oder Aluminiumrahmen vierseitig aufgeklebt werden. „Der Wegfall des Klebevorganges mit vor- und nachgelagerten Arbeitsschritten einschließlich dem bei Screeny entbehrlichen manuellen Emulsionsauftrag verschafft den Anwendern eine enorme Zeitersparnis bei der Vorbereitung der Siebe“, veranschaulicht Mitulla die Vorteile von Screeny. „Der Zeitbedarf für die Vorbereitung eines Siebes reduziert sich auf zehn Minuten pro Sieb, das ist sechsmal weniger als die sonst üblichen rund 60 Minuten pro Sieb.“



Im Anschluss wird die belichtete und ausgewaschene Siebdruckplatte in den Spannrahmen auf die vorgegebene Federkraft gespannt. Während des Drucks verhindert eine federgelagerte Plattenaufnahme das Verziehen der Siebdruckplatte durch den Rakelprozess, wodurch das Sieb eine höhere Standfestigkeit und Standzeit erreicht.



Gallus stellt die Screeny-Druckplatten so her, dass sie auf den Verarbeitungslinien der Kunden direkt zum Einsatz kommen können. Dazu werden die beschichteten Platten mittels vollautomatischer Schneideanlagen in Herisau auf das bestellte Maß zugeschnitten. Das Schneiden erfolgt unter vier verschiedenen Winkeln von 0°, 7,5°, 22° und 30°, die das Ausdruckverhalten der Farbe unterstützen. Gleichzeitig werden die Platten mit Fixierungslöchern versehen, die zum passgenauen Positionieren beim Belichten und Einspannen in den Rahmen dienen. Gallus liefert die Platten und Verarbeitungssysteme an Kunden in aller Welt.