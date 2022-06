Was Siebdruckeffekte so attraktiv macht, ist ihre direkte Wirkung auf das menschliche Reizempfinden: Strukturlacke, taktile Lackeffekte und innovative Veredelungen sprechen die Sinne der Verbraucher sofort an. Das erklärt das generelle Wachstum des Siebdrucks, das sich auch auf neue Anwendungsbereiche erstreckt.



„Der Markt ist permanent auf der Suche nach grafischen Innovationen und viele davon lassen sich besonders beeindruckend im Siebdruck umsetzen“, beschreibt Oliver Vetter, Head of Screen Printing Business bei Gallus Ferd. Rüesch AG, das Potenzial des Siebdrucks.



Gallus Screeny unterstützt Anwender in aller Welt bei der Umsetzung außergewöhnlicher Designeffekte im Rotationssiebdruck. So auch bei der Anforderung nach breiteren Sieben für Maschinen im Mid-Web-Bereich.



Waren die Siebe bislang für Maschinen bis 560 mm (22‘‘) Breite ausgelegt, erfordern Mid-Web-Maschinen Arbeitsbreiten von 660 mm (26‘‘). Durch ihre Breite stellen sie höhere Anforderungen an die mechanische Stabilität der Siebe. Die Nachfrage nach solchen Sieben führte bei Gallus Screen Printing zur Entwicklung eines neuen Siebmaterials mit der Produktbezeichnung Mega Screen. „Bei Druckbreiten bis 660 mm bringt Mega Screen die notwendige Stabilität und Prozesssicherheit in den Siebdruckprozess“, stellt Vetter das neue Produkt vor.