Der mittig positionierte SIG Dome-Mini-Cap macht das Trinken direkt aus der Packung besonders einfach, genau wie bei einer Flasche. Er lässt sich leicht öffnen und wieder verschließen. So lässt sich die Packung sicher in der Tasche mitnehmen und ist jederzeit zum Trinken zur Hand.

Mit der Füllmaschine SIG Dome-Mini 12 Aseptic lassen sich 12.000 Packungen pro Stunde in insgesamt sieben Volumengrößen von 180 bis 350 ml aseptisch befüllen. Alle Größen lassen sich auf ein und derselben Füllmaschine realisieren. Ein Volumenwechseln ist in 15 Minuten möglich. Die erste Markteinführung von SIG Dome-Mini erfolgt in China. Eine Expansion in andere Länder ist in Vorbereitung.