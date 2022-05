Zuvor hatte Tetra Pak eine 15-monatige kommerzielle Technologievalidierung einer Barriere auf Polymerbasis, die die Aluminiumschicht ersetzt, erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Test einer innovativen Barriere auf Faserbasis geht Tetra Pak einen Schritt weiter hin zur Entwicklung einer aseptischen Verpackung, die vollständig erneuerbar, recycelbar und kohlenstoffneutral ist.

Die derzeit in Lebensmittelkartonverpackungen verwendete Aluminiumschicht spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit; und obwohl sie dünner als ein menschliches Haar ist, trägt sie zu einem Drittel der Treibhausgasemissionen bei, die mit den von Tetra Pak verwendeten Rohstoffen verbunden sind.

Um diese Auswirkungen auf das Klima zu verringern, wurde in Japan ab Ende 2020 eine kommerzielle Technologievalidierung durchgeführt, bei der eine Barriere auf Polymerbasis anstelle der Aluminiumschicht verwendet wurde. Dies trug dazu bei, die Auswirkungen des Wechsels auf die Wertschöpfungskette zu verstehen und die Verringerung des CO2-Fußabdrucks zu quantifizieren. Außerdem wurde ein angemessener Sauerstoffschutz für Gemüsesaft bestätigt, während gleichzeitig die Recyclingraten in einem Land erhöht werden konnten, in dem die Verwertungsunternehmen aluminiumfreie Kartons bevorzugen.

Kommerzieller Verbrauchertest mit erster Pilotcharge

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse testet das Unternehmen nun in enger Zusammenarbeit mit einigen seiner Kunden eine neue Barriere auf Faserbasis. Eine erste Pilotcharge von Einzelportionspackungen mit diesem branchenweit ersten Material ist derzeit für einen kommerziellen Verbrauchertest in den Regalen, eine weitere Technologievalidierung ist für 2022 geplant.

Diese Initiative unterstreicht Tetra Paks Ansatz für ein recyclinggerechtes Design, bei dem die Erhöhung des Papieranteils von entscheidender Bedeutung ist. Im Rahmen einer kürzlich durchgeführten weltweiten Studie bestätigten etwa 40 % der Verbraucher, dass sie stärker motiviert sind, Verpackungen für das Recycling zu sortieren, wenn diese vollständig aus Pappe bestehen und keinen Kunststoff oder Aluminium enthalten.