Agieren im Sinne der Kreislaufwirtschaft

Lieferketten durch Mehrweg-Verpackungslösungen nachhaltiger zu gestalten, ergibt für Unternehmen in vielfacher Hinsicht Sinn: Ein Hersteller von Kartoffelchips verwendete Verpackungen aus Wellpappe. Inkonsistente Maße der einzelnen Kartons führten zu Störungen in der Produktion: Es kam etwa alle 20 Minuten zu Ausfällen im Kartonaufrichter. Dadurch mussten auch die nächsten 20 bis 30 Boxen entsorgt werden. Nach dem Wechsel auf die Mehrweg-Kunststoffboxen Plasticorr von Orbis wurden die Ausfallzeiten signifikant reduziert – durch die konsistenten Eigenschaften der Boxen sind die Maschinen erstmals mehr als fünf Stunden ungestört durchgelaufen. Da die Boxen konsistente beziehungsweise europäische Standardmaße haben, können sie problemlos in bestehende Lieferketten integriert werden. Damit entstehen weitaus weniger Abfälle und die Ausfallzeiten beim automatisierten Aufrichten der Boxen reduzieren sich. Dies führt zu maßgeblichen Kosten- und Zeiteinsparungen im Produktionsablauf.



Einsparungen in puncto Wasserverbrauch, CO 2 -Ausstoß, Feststoffabfällen, kumulierter Energie, Chemikalien und Überdüngung erzielte ein Lebensmittelproduzent: Produzierte Nudelpackungen werden durch einen Co-Packer zu einer Einheit verpackt. Obwohl die Verpackungen lediglich kurze Distanzen überwinden und das Gelände nicht verlassen, wurden Einwegboxen aus Wellpappe genutzt und bereits nach einmaliger Nutzung entsorgt. Durch den Umstieg auf die Mehrweg-Kunststoffboxen werden etwa 75 % weniger Energie und 90 % weniger Wasser verbraucht; zudem entstehen circa 60 % weniger Feststoffabfälle.

Die Circular Economy leben

Unternehmen, die sich nachhaltiger aufstellen und in Grüne Logistik investieren, agieren damit nicht nur im Sinne der angestrebten Kreislaufwirtschaft, sondern fördern auch ihr Markenimage und stellen sich zeitgemäß auf: Laut einer Studie von Cone Communications haben 87 % der Verbraucher ein positiveres Bild von einem Unternehmen, das sich für soziale oder ökologische Belange einsetzt, 88 % der Befragten sind einem solchen Unternehmen gegenüber loyaler. Zudem gehen Unternehmen damit ihrer Pflicht nach, sich nachhaltiger aufzustellen, um die EU-Klimaziele zu erreichen. Die Lieferketten zu analysieren und mit nachhaltigeren Mehrweg-Transportverpackungen zu optimieren, ist ein Schritt in die richtige Richtung, um im Sinne der Circular Economy zu agieren. Denn wiederverwendbare Verpackungen können die Treibhausgasemissionen verringern und Feststoffabfälle sowie Energieverbrauch in der Lieferkette reduzieren. Neben den ökologischen Aspekten profitieren Unternehmen auch von ökonomischen Vorteilen, beispielsweise Kosteneinsparungen.