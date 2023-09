Daniel Navarro, Leiter Consumer Segments and Service Robotics bei ABB (Bild: ABB)

neue verpackung: Den Unternehmen fehlen nicht nur die Fachkräfte an der Linie, sondern auch solche, die einen Roboter aufwendig programmieren können. Welche Rolle spielen darum intuitive Teaching-Funktionen und KI bei der Entwicklung neuer Robotik-Lösungen bei ABB?

Navarro: Um die Automatisierung auch bei Unternehmen voranzutreiben, die bisher kaum oder wenig automatisiert haben, ist eine einfache Programmierung zur schnellen Inbetriebnahme sowie Bedienung für eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitenden entscheidend. Ganz ohne spezielles Programmier-know-how erfolgt die Programmierung von ABB-Robotern etwa mit Wizard Easy Programming, das auf einfachen grafischen Blöcken basiert, die Aktionen repräsentieren. Auf diese Weise gelingt es schnell und intuitiv, eine Reihe einfacher Prozesse zu erstellen, die der Roboter ausführt. Bei Lead Through Programming führt der Mensch den Roboterarm, etwa der Cobots Yumi oder Swifti, intuitiv an die gewünschten Positionen und speichert diese über eine grafische Benutzeroberfläche ab. Aufgrund der immer komplexeren Automatisierung wird es zunehmend wichtiger, solch intuitive Instrumente bereitzustellen.

Uns ist wichtig, die Einstiegshürden für Robotik zu reduzieren. Herkömmliche Roboter benötigen etwa aufwendig installierte Zellen mit Schutzzäunen, Lichtschranken oder ähnlichem. Mit sicherheitszertifizierter Software, wie Safemove von ABB, kann jeder Roboter in eine kollaborative Anwendung integriert werden. Mitarbeitende können so direkt mit Industrierobotern interagieren, ohne dass weitere Schutzmaßnahmen notwendig sind.

wickelt sich in der Robotik stetig weiter. Sie ermöglicht heute bereits, gesammelte Daten in nützliche Informationen umzuwandeln, sodass Roboter langfristig autonom, selbstlernend oder selbstoptimierend sein werden. Es geht nicht darum, menschliche Fähigkeiten zu kopieren. Wir wollen Roboter in die Lage versetzen, in unstrukturierten Umgebungen zu arbeiten. Dazu ist es wichtig, dass sie bestimmte Muster erkennen und in der Lage sind, ihre Fehler selbstständig zu korrigieren. KI wird insgesamt dazu beitragen, Verpackungsprozesse effizienter, zuverlässiger und produktiver zu machen – davon profitieren alle. Dank Machine Vision und künstlicher Intelligenz (Vision AI) kommissionieren Roboter etwa Objekte verschiedener Form und Größe eigenständig und ohne vorherige Detail-Programmierung. Zudem etablieren sich selbstlernende Roboter zunehmend.