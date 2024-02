Die Karton werden stets rechtwinklig produziert. (Bild: Lantech)

Die Kartonaufrichter C-1000 und CI-1000 kombinieren Hochleistung mit Flexibilität und verarbeiten viele Kartonarten. Ein Vorteil der Maschinen ist, dass sie stets rechtwinklige Kartons produzieren. Die 90-Grad-Winkel auf allen Seiten sind die Voraussetzung dafür, dass die Kartons optimal für die Logistikkette taugen und maximale Stabilität haben. Nicht-rechtwinklige Kartons können zudem Maschinenstaus und Stillstand verursachen.



Dabei bedeuten die unterschiedliche Beschaffenheit der Wellpappe, wechselnde Temperaturen und Luftfeuchtigkeit sowie abweichende Zuschnitt-Maße Herausforderungen, die die Kartonaufrichter meistern. Vom Moment der Einlage in das Magazin bis zur Ausgabe als fertig geformter Karton mit verschlossenem Boden wird der Zuschnitt komplett kontrolliert. Ein spezieller Aufnahmerahmen zieht die Kartonage an zwei Seiten aus dem Magazin und zwingt sie in eine geöffnete und rechteckige Position. Vor der Weiterbeförderung des Kartons werden die Klappen gefaltet, wodurch er steif und in seiner Rechtwinkligkeit fixiert wird. Ein Schubbügel drückt den Karton in Richtung federbelasteter Seitenbänder, die sich zum Ausgleich von Breitenabweichungen nach innen und außen bewegen und den Karton über die Verschlussvorrichtung transportieren. Gousto kann mit den Kartonaufrichtern jeweils bis zu 30 Kartons pro Minute produzieren, deren Böden mit Klebeband oder Heißleim verschlossen werden.