Damit die Maschinen Papier statt Plastik verarbeiten können, wurden neue Bauteile verwendet. „Unsere Materialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler haben ein leichtes, aber robustes Papier entwickelt, das elastisch und zugleich wasserfester als normales Papier ist und wie Plastik heißgesiegelt werden kann – mit dem Unterschied, dass es auch im Haushalt recycelbar ist”, so Blumer.

Die ersten Maschinen in Amazons Logistikzentren in Mönchengladbach und Bristol (UK) haben bereits tausende Produkte für Kunden verpackt. In Zukunft will Amazon mit dieser Technologie auch mehrere Artikel in stärkerem Papier oder Karton mit minimalem Luftraum verpacken können, um Material zu sparen und die Produkte beim Transport zu schützen. Leichtere Sendungen können dabei helfen, Emissionen zu reduzieren, und Amazons Ziel zu unterstützen, bis 2040 klimaneutral zu sein. In den letzten Jahren hat Amazon in Europa seine Einweg-Plastikumverpackungen durch 100 % recycelbares Papier und Karton ersetzt. Außerdem kommt statt Einwegluftpolstern 100 % wiederverwertetes und -verwertbares Packpapier zum Einsatz.