Vollständig recycelbar, bioabbaubar, zu 100 % aus Recyclingmaterial, hergestellt aus biobasierten Rohstoffen – die Nachhaltigkeit von Verpackungen wird heute mit vielen Formulierungen beworben. Verwender gehen damit auf die hohen Erwartungen der Verbraucher im B2C-Markt ein. Doch was bedeuten die einzelnen Hinweise zur Beschaffenheit der Verpackungen genau? Ist biologisch abbaubare Plastikfolie wirklich besser als konventionelle? Wie sieht die Ökobilanz von faserbasierten Verbunden im Vergleich zu reinen Kunststoffverpackungen aus? Und wird am Ende nicht doch alles verbrannt?



Viele Verbraucher sind sich unsicher, welche Wahl ihren ökologischen Fußabdruck beim Einkauf schlank hält. Damit sind sie nicht allein – manchem Hersteller oder Verwender von Verpackungen geht es ähnlich. So gelangen immer noch Verpackungen in den Markt, die zwar gut gemeint sind, der Umwelt aber eher schaden als nutzen. Leidtragende sind letztlich die Entsorger: Was sich nicht gut trennen lässt oder nur einen geringen Anteil an der Wertstoffsammlung hat, kann nicht stofflich recycelt werden. Dann entgeht dem Wertstoffkreislauf das Material und dem Recycler seine Marge. Denn für nicht recyclingfähige Stoffe bleibt nur die thermische Verwertung – ein Euphemismus für die Müllverbrennungsanlage.



Aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch, weil die Industrie damit rechnet, dass die Politik in absehbarer Zukunft noch strengere Recyclingquoten vorgeben wird, haben inzwischen mehrere Recycler und duale Systeme eigene Zertifizierungen entwickelt, mit denen die Recyclingfähigkeit einer Verpackung bewertet wird. Punktabzüge gibt es zum Beispiel für nicht oder nur schwer trennbare Materialverbunde, etwa PE-Flaschen mit PVC-Sleeves; Monomaterial wird hingegen belohnt. Auch Beratungsunternehmen und technische Prüforganisationen bieten solche Services an. Wer Verpackungen herstellt oder verwendet, muss für diese Angebote jedoch in aller Regel teils tief in die Tasche greifen. Der Materialwechsel oder der Austausch der Anlagen kann noch teurer werden.