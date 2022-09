Südpack hat seine Produktfamilie Pure-Line erweitert. Neben den recyclingfähigen Monomaterialien auf Basis von Polypropylen umfasst das Sortiment auch Lösungen aus Polyethylen. Beide Folienstrukturen verfügen über notwendige Eigenschaften, die für das effiziente und sichere Verpacken von Lebensmittelprodukten in Standbodenbeuteln notwendig sind. In Abhängigkeit der zu verpackenden Produkte lassen sich die Hochleistungsfolien mit unterschiedlichen Barriereeigenschaften auslegen, sodass die Standbodenbeutel je nach Anforderungsbedarf aromasicher sind und den Schutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung oder Sauerstoff gewährleisten. Ein weiterer Vorteil betrifft die Maschinengängigkeit der Materialien aufgrund ihres breiten Siegelfensters, die in einer hohen Prozess- und Verpackungssicherheit resultiert. Der Aufbau der Siegelschicht stellt zugleich ein einfaches Einbringen von üblichen Wiederverschlusssystemen sicher.