Kolonne Null: Alkoholfreie Weine von prämierten Weingütern

Dass „Alkoholfrei“ auch für Weine funktioniert, zeigt Kolonne Null mit einer großen Vielfalt in Glasflaschen. Das Start-up hat sich 2018 ans Werk gemacht und begonnen, Qualitätsweinen schonend den Alkohol zu entziehen. „Das Besondere an Kolonne Null Weinen ist, dass wir unsere Ausgangsweine – die noch Alkohol enthalten – in sehr enger Kooperation mit prämierten, tollen Winzern entwickeln“, berichtet Philipp Rößle, Mitgründer und Geschäftsführer von Kolonne Null. „So können wir die Charakteristik des Winzers, der Rebsorte und des Anbaugebiets mit in die Flasche füllen. Das macht unsere Weine so einzigartig.“ Wie der Verbraucher es von Weinen kennt, sind alle Kolonne-Null-Produkte in Glas verpackt. „Glas und Wein gehört für uns einfach zusammen, weil das Aroma und der Geschmack darin bestens bewahrt werden und Glasflaschen eine hohe Wertigkeit ausstrahlen. Außerdem haben wir das gleiche Erscheinungsbild wie bei herkömmlichem Weinen, sodass der Verbraucher sich auf nichts Neues einstellen muss“, so Felix Fischer.

Rabenhorst: Innovationsgeist trifft Tradition

Seit 1885 ist der Sitz von Haus Rabenhorst in der charakteristischen Unternehmens-Villa in Unkel. Hier wurde erstmals der alkoholfreie rote Traubensaft hergestellt. Heute gibt es ein großes Produktsortiment: 450 verschiedene Direkt- und Muttersäfte, Frucht- und Gemüsesäfte, Smoothies, Shots, Würzsäfte und vieles mehr. Dabei gehen Tradition und Trends bei Haus Rabenhorst immer Hand in Hand. „Tradition ist für uns ein wichtiger Wegbegleiter und gehört zweifelsfrei zu unserer DNA. Genau wie die bekannte, gelernte braune Glasflasche“, so Klaus-Jürgen Philipp, Geschäftsführer von Haus Rabenhorst. „Doch damit einhergehen selbstverständlich auch innovative Produktkonzepte, die wir aus Verbrauchertrends heraus entwickeln.“ Das Traditionsunternehmen hat es über eine intelligente Diversifikation geschafft, das Produktsortiment auf viele verschiedene Produkte auszubauen. Dabei setzt Haus Rabenhorst auf eine sichere Verpackung: die Glasflasche. „Die Glasflasche ist und bleibt für uns die beste und sicherste Verpackung für unsere Produkte. Sie hat durch ihre Form und Farbe eine Konnotation von ‚Apotheke‘. Das heißt, mit der Flasche kommunizieren wir indirekt, dass es sich um ein Gesundheitsprodukt handelt und der Verbraucher erkennt gleichzeitig: Das Produkt ist so wertvoll, es muss geschützt werden. Zum Beispiel vor Sonneneinstrahlung“, erzählt Silke Reuter, Marketingleitung bei Haus Rabenhorst. „Zusätzlich bietet die ikonografische Form natürlich einen klaren Wiedererkennungswert im Regal.“