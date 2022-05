Aufgrund des geringeren Gewichts ist die Flasche im wörtlichen Sinn leichter zu transportieren und spart dadurch beim Transport CO 2 im Vergleich zu einer Glasflasche. Der Tequila wurde offiziell auf der Prowein-Messe in Düsseldorf im Mai 2022 vorgestellt. Weiterhin befindet sich Buen Vato in Verhandlungen mit Vertriebshändlern in Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien.