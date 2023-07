Zum Erfolgskonzept des Verpackungsspezialisten gehören auch Kooperationen mit externen Partnern. Wie diese gemeinschaftliche Arbeit an zukunftsorientierten Themen funktioniert, zeigt das Projekt von Wentus mit der Saperatec GmbH aus Dessau-Roßlau. Das Unternehmen aus Sachsen-Anhalt hat eine neue Methode entwickelt, um Verbundmaterialverpackungen wieder zu trennen und auf diese Weise saubere und wertvolle Sekundärrohstoffe zu gewinnen. Dabei werden die verklebten und beschichteten Strukturen von Getränkekartons sauber in ihre Einzelbestandteile Aluminium, Kunststoff und Papier getrennt. Das Verfahren bringt sortenreines Post-Consumer-PE hervor, das frei von Anhaftungen ist. Wentus unterstützt die Entwicklungsphase und nimmt in Höxter die Extrusion des auf diese Weise zurückgewonnenen Materials vor. Aus dem bei Wentus verarbeiteten Post-Consumer-Rezyklat (PCR) entsteht ein hochwertiger Recyclingkunststoff, der sich hervorragend verarbeiten und bedrucken lässt und sich zur Fertigung von Non-Food-Verpackungen, zum Beispiel für Waschmittel, eignet. Saperatec ist derzeit in der Engineering-Phase für den Bau und Betrieb der ersten kommerziellen Großanlage für das Verbundmaterialrecycling. Die Verantwortlichen von Wentus sehen in der Anwendung großes Potenzial für die Zukunft, vor allem, weil sich die Quelle des auf diese Weise zurückgewonnenen Materials klar benennen lässt – eine wichtige Voraussetzung dafür, zukünftig möglicherweise Recyclingkunststoffe auch für Lebensmittel zu zertifizieren.