Von den mehr als 140 Mio. t Kunststoffverpackungsabfällen, die jedes Jahr weltweit anfallen, entfällt ein erheblicher Teil auf Verbundverpackungen, die aus einer Kombination von Materialien bestehen. Solche Verpackungen haben die Recyclingbemühungen erheblich behindert, da die Trennung von Verbundverpackungen in ihre verschiedenen Ursprungsmaterialien eine technologische Herausforderung darstellte und, selbst wenn sie erfolgreich war, aufgrund des Bedarfs an nicht umweltverträglichen Chemikalien nicht nachhaltig war.

Der neuartige Ansatz von Saperatec führt zu recycelten Materialien, die neue Rohstoffe in zahlreichen Anwendungen ersetzen können, einschließlich Verpackungen auf Film- oder Folienbasis. Wichtig ist, dass das Verfahren keine Verunreinigungen zu den recycelten Polymeren hinzufügt und dass alle im Prozess verwendeten Chemikalien den EU-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln entsprechen. Die Technik ist für Verbundverpackungen geeignet, die aus verschiedenen Kombinationen von Kunststoff, Metall und Glas bestehen.

Nachdem die Technologie in materialwissenschaftlichen Labors und in industrienahen Pilotumgebungen ausgiebig getestet wurde, baut Saperatec derzeit seine erste Recyclinganlage für Verbundverpackungen in Dessau, Deutschland. Im Jahr 2023 soll die Anlage den kommerziellen Betrieb aufnehmen und zunächst etwa 18.000 t Verpackungsabfälle pro Jahr verarbeiten.

Das Recycling von Verbundverpackungen von Saperatec bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl von Substraten zu trennen und wieder in den Verpackungsstrom zu integrieren. Zunächst wird sich Saperatec auf flexible Verbundverpackungsmaterialien und Tubenverpackungen mit Aluminiumfolienbarrieren sowie auf Kunststoffe und Aluminium aus Getränkekartons konzentrieren. Darüber hinaus öffnet die Technologie von Saperatec die Tür für zukünftige Recyclinglösungen in einem breiten Spektrum von Verbundverpackungen.

Wichtig ist, dass Saperatec's Recyclingprozess auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Die verwendeten Heißwasch-Trennflüssigkeiten sind wasserbasiert und lösungsmittelfrei und werden im Prozess mehr als 30 Mal wiederverwendet. Alle Materialien, die beim Verpackungsrecycling verwendet werden, sind gemäß den europäischen Vorschriften für Materialien mit Lebensmittelkontakt ohne spezifische Migrationsgrenzwerte gelistet.

Über Saperatec GmbH

Saperatec entwickelt nass-mechanische Recyclingverfahren für dünnschichtige Verbundmaterialien aus Kunststoff, Metall und Glas. Am Standort Dessau in Sachsen-Anhalt baut das Unternehmen seine erste Recyclinganlage für Verbundverpackungen aus Kunststoff, Aluminium und Papier. Ab 2023 sollen in der Anlage von Saperatec jährlich rund 18.000 t Verpackungsabfälle zu hochwertigen, wiederverwertbaren Aluminium- und Kunststoffrezyklaten verarbeitet werden. Durch technologische Weiterentwicklungen will das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Nachhaltigkeit von Hochleistungsverbundwerkstoffen leisten.