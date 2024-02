Mögliche Struktur für dieses Verpackungskonzept: Polyethylen/Vakuum-metallisiertes EVOH-MDO-PE. Bei dieser Verpackung ist der oben beschriebene Monomaterial-Ansatz beibehalten. Nur kommt zusammen mit dem Eval EVOH diesmal nicht Polypropylen, sondern Polyethylen zum Einsatz. Wobei die innere Siegelschicht aus Polyethylen besteht. Die Vakuummetallisierung wird auf die Eval EVOH Schicht aufgebracht und in Maschinenrichtung orientiertes Polyethylen (MDO-PE) auflaminiert. Im Maschinenbau hat sich die Technologie zur Fertigung von Multilayer-Folien in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt. Dies macht einen Multilayer-Film mit MDO-PE zu einer interessanten Alternative. Neben dem Verzicht auf Aluminiumfolie und der Einschätzung als Monomaterial in vielen Recycling-Richtlinien ist der große Pluspunkt dieses Konzepts, dass die Verpackung in den fortschrittlichsten Polyethylen-Recyclingstrom gelangt.