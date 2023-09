Verpackungsdesigns vor Marktreife testen

Vor einigen Jahren stand die Craft-Bier-Brauerei Brewdog vor der Frage, wie sie das Thema Nachhaltigkeit für ihre Marke „Lost Lager“ am besten vermitteln kann.

Die Verantwortlichen wollten herausfinden, ob das Verpackungsdesign und die Botschaften nicht nur bei der Minderheit der aktiv Nachhaltigkeitssuchenden, sondern auch bei weniger engagierten Personen Anklang finden würden. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, engagierte Brewdog mit Kantar einen Partner, der durch seine jahrelange Expertise in der Marktforschung und Marketingberatung über die erforderlichen Instrumente für eine eingehende Analyse verfügt.

Kantar nutzte für die Untersuchung die Methode Pack Evaluate auf Kantar Marketplace, um verschiedene Designs zu prüfen.

Bei klassischen Verpackungstests äußern Konsumenten direkt, wie ihnen ein Design gefällt. Was dabei fehlt, ist die implizite Ebene, das Bauchgefühl. Dabei handelt es sich in der Regel um nicht explizit kommunizierbare Kognitionsinhalte, die aber einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben. Um diese zugänglich machen und für die eigene Marketingstrategie nutzen zu können, wurden im Laufe der Tests Botschaften, Logos und Zertifizierungen sowie Farbcodes immer wieder variiert und auf ihre implizite Wirksamkeit überprüft.

Die implizite Ebene mitzuberücksichtigen, ist vor allem deshalb wichtig, da sich Käufer am Regal nur Sekunden mit der Auswahl eines Produktes aufhalten – also im „Autopiloten“ unterwegs sind. Gute Verpackungsdesigns kommunizieren auch diesem Autopiloten unterbewusst die relevanten Assoziationen, die für die Kaufentscheidung ausschlaggebend sind. Und in vielen Kategorien müssen dies heute eben auch Assoziationen zur Umweltverträglichkeit der Verpackung sein.

Die Ergebnisse für Brewdog zeigten, dass Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die auf die individuellen Maßnahmen einzahlen, die jeder einzelne von uns unternehmen kann, eher aktiv Nachhaltigkeitssuchende ansprachen. Kollektive Botschaften („Lasst uns gemeinsam Bäume pflanzen“) übten hingegen eine breitere Anziehungskraft auch auf weniger engagierte Menschen aus.

Die Mehrheit der Verbraucher findet die Idee, dass das Kollektiv gemeinsam an einem Ziel arbeitet, besser als individuelle Claims. Weniger ist dabei mehr: Botschaften müssen so viele nachhaltige Informationen wie möglich in so wenigen Worten wie möglich vermitteln. Das mag trivial klingen, ist aber in der Claim-Entwicklung eine echte Herausforderung, die besonders gut mit iterativen Testansätzen gelingt wie dem Pack-Evaluate-Screening-Ansatz.

Verpackungsinnovationen als Chance für Marken

Die Verpackung kann der wesentliche Faktor sein, wenn es darum geht, ein bereits etabliertes Produkt neu zu vermarkten. Kraft Heinz entwickelt einen Prototyp für eine mikrowellengeeignete, faserbasierte Alternative zu dem amerikanischen Kultprodukt Mac and Cheese aus Kunststoff. Diese macht es den Verbrauchern einfach, eine nachhaltigere Wahl zu treffen.

Kraft Heinz ermöglicht damit nicht nur bestehenden Kunden einen einfachen Umstieg, sondern spricht auch ein breiteres Öko-Segment an, das sich bisher vielleicht noch nicht mit der entsprechenden Marke beschäftigt hat oder sich sogar bewusst von der Marke distanziert hat.

Eine weitere Möglichkeit für nachhaltige Verpackungen liegt im Format. Mr Magic ist das weltweit erste Handwaschmittel, das aus Pulver und Flüssigkeit besteht. Der Vorteil? Geringe Transportkosten angesichts der Produktgröße, und für den Verbraucher ist es erschwinglicher als Alternativen. Eine Win-win-Situation.

Berücksichtigung des CO 2 -Fußabdrucks

Bei der Gestaltung von Verpackungen müssen sich Hersteller bewusst sein, wie sie sich auf unseren Planeten auswirken. Nachhaltige Materialien, weniger Plastik, bessere Alternativen, höhere Reycling-Potenziale oder neue Produktformate sind die zentralen Faktoren, die für nachhaltige Verpackungen beachtet werden müssen. Damit dieser Ansatz langfristig zum Erfolg führt, müssen Unternehmen den Kreislaufgedanken in die Tat umsetzen und eine zirkuläre Produktwirtschaft etablieren.

Überflüssiges Verpackungsmaterial muss vermieden und die Größe der Verpackung an den Füllstand angepasst werden, um auch morgen auf den Einkaufslisten der Konsumenten zu landen.Die Kantar Sustainability-Grundlagenstudie zeigt allerdings, dass ein messbarer und dauerhafter Wettbewerbsvorteil im Bereich Nachhaltigkeit nicht nur über die Umweltverträglichkeit aufgebaut werden kann. Nur wer neben seiner umweltverträglichen Ausrichtung auch eine breiter angelegte Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt, kann das Vertrauen von Verbrauchern gewinnen. Welche Nachhaltigkeitsfacetten, die über die reine Umweltverträglichkeit hinausgehen, hierbei für Verpackungen wichtig sind, wird im zweiten. Teil dieser Reihe zu den Verpackungen von morgen beleuchtet.