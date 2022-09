Papier als nachhaltige Alternative?

Neben Monomaterialien nimmt auch die Nutzung von papierbasierten Verpackungen in der Branche zu. Sie bestehen nicht aus reinem Papier, sondern zu einem geringen Anteil auch aus Kunststoff, der als Barriere dem Schutz der Lebensmittel dient. Wie hoch dieser Anteil maximal sein darf, ist von Land zu Land unterschiedlich.



Während in Deutschland lediglich 5 % Kunststoff vorhanden sein darf, liegt dieser Wert in anderen Ländern bei über 20 %. Mit einem hohen Kunststoffanteil wird die Verarbeitung des Packstoffs zwar erleichtert, allerdings kann er schlechter oder überhaupt nicht mehr recycelt werden. Wirklich nachhaltig sind deshalb lediglich Papierverpackungen, die nur wenig Kunststoff verwenden und so dem Papier-Recyclingkreislauf ohne große Verluste wieder zugeführt werden können.



Auch hier dient der Ultraschall als sichere Fügetechnologie, die Verpackungen mit einem Kunststoffanteil im niedrigen einstelligen Prozentbereich verbinden kann. Verbrennungen am Papier sowie andere optische Beeinträchtigungen, die bei der Nutzung von Heißsiegelverfahren auftreten können, werden aufgrund der kalten Schweißwerkzeuge vermieden. Das gilt sowohl für dünnere Papierschichten als auch für dickere Kartonpackstoffe, wie sie etwa bei Getränkekartons zum Einsatz kommen.



Bei dieser Anwendung wird aktuell häufig mit einer dünnen Aluminiumschicht im Inneren gearbeitet, die es ermöglicht, die Verpackungen mittels Induktionsschweißen zu versiegeln. Aus ökologischen Gründen planen allerdings immer mehr Unternehmen, diese Schicht aus den Verpackungen zu entfernen. Dadurch werden auch für diese Anwendungen alternative Fügeverfahren wie das Ultraschallsiegeln benötigt.