Mit Blick auf die Zukunft sieht Adriaan Figee sowohl kurz- als auch langfristig zwei Herausforderungen: „Wir sind besorgt über die langen Lieferzeiten von Materialien und Teilen. Ein Problem, das weltweit in mehreren Branchen auftritt. Teilweise verursacht durch Corona und Mangel auf dem Markt. Zudem wird es immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Die Nachfrage nach Personal ist größer als das Angebot. Deshalb ist es gut, dass wir Maschinen im Einsatz haben, die ihre Arbeit weitgehend automatisch erledigen können.“ The New Plant über die Zusammenarbeit mit Multivac: „Wir kennen und verstehen uns. Bei technischen Problemen oder Fragen steht das Multivac-Team sofort zur Verfügung. Oft höre ich: ‚Die Antwort ist ja, was ist Ihre Frage?‘ Und das wissen wir zu schätzen.“



Zandbergen World‘s Finest Meat in Zoeterwoude ist seit 2018 exklusiver Vertriebspartner von Beyond Meat und seit 2020 auch exklusiver Produktionspartner in Europa mit The New Plant. Der revolutionäre Beyond-Burger ist der erste Burger auf Pflanzenbasis, der so gut aussieht und schmeckt wie Rindfleisch und in der Fleischvitrine amerikanischer Supermarktketten verkauft wird. Beyond Meat arbeitet daran, das Fleisch zu verändern, indem tierische Proteine durch pflanzliche Proteine ersetzt werden. Durch die Fokussierung auf Proteinprodukte möchte Beyond Meat einen positiven Einfluss auf vier wachsende globale Trends haben: menschliche Gesundheit, Umwelt, natürliche Ressourcen und Tierschutz. Das Portfolio innovativer Produkte von Beyond Meat ist bereits in mehr als 94.000 Einzelhandels- und Gastronomiegeschäften in 75 Ländern weltweit erhältlich.



Zandbergen World‘s Finest Meat ist ein führendes Unternehmen in der internationalen Proteinkette mit Hauptsitz in Zoeterwoude, Niederlande. Es bezieht gekühltes und gefrorenes Fleisch aus den Vereinigten Staaten, Argentinien, Brasilien, Uruguay, Paraguay, Chile, Thailand, Australien und Neuseeland. Aus diesen Ländern werden Rind-, Lamm-, Schweine- und Geflügelfleisch importiert, das an Kunden in der gesamten Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen und den Vereinigten Arabischen Emiraten geliefert wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seit 2018 alternative Proteinlösungen an.