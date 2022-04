Point of Sale

Auch im April haben wir wieder die Augen für Sie offen gehalten, als wir in den Supermärkten der Welt shoppen waren. In der Serie Point of Sale stellen wir Ihnen jeden Monat neue, pfiffige Verpackungen vor, die Sie im Supermarkt um die Ecke oder beim Urlaub im Ausland im Regal finden können. Lassen Sie sich inspirieren.Weiterlesen...