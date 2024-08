So weit, so gut. Oder eben nicht. Denn die Papierherstellung ist traditionell ein energie- und wasserintensiver Prozess. Der hohe Energieverbrauch, hauptsächlich für das Erhitzen und Trocknen der Papiermasse, trägt signifikant zum CO 2 -Fußabdruck der Branche bei. So werden für die Herstellung von 1 t weißes Papier etwa 2.645 kWh benötigt. Selbst wenn etwa 50 % des Verbrauchs aus erneuerbaren Quellen stammt, eine beträchtliche Menge. Oder der Wasserbedarf. Für die Produktion von 1 t Frischfaserpapier werden etwa 13.000 l Wasser veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten und Folgen des Transports. Denn Deutschland importiert fast 80 % seines Zellstoffbedarfs. Nur knapp 18 % des verwendeten Zellstoffs stammt aus heimischen Hölzern.

Kein Wunder, dass seit vielen Jahren nach umweltgerechteren Alternativen gesucht wird. Von der Papier- wie der Verpackungsindustrie. Die Bandbreite der Rohmaterialien, mit denen inzwischen gearbeitet wird, ist beträchtlich. Manche, darunter die Fasern der Silphie-Pflanze oder auch Hanf und Gras, werden seit geraumer Zeit verarbeitet, sei es zu Papier, Kartonagen oder Papierguss. Anderes wie zum Beispiel Moorgras ist noch im Experimentierstadium. Wir stellen 10 Alternativen vor.