Sebastian Finck dreht sich zur Seite und zeigt auf das Regal hinter ihm. Darin befinden sich etliche Verpackungen aus Karton, darunter Faltschachteln, aber auch Faltblätter, Einladungskarten und Versandmappen. Was all die auf den ersten Blick unauffälligen Produkte eint: Sie entstanden mit einem gehörigen Anteil an Gras. Denn die Papierfabrik Meldorf gehört zu den wenigen Herstellern von Graspapier und Graskarton. „Es gibt nach wie vor einige Mythen, wenn es um Graspapier geht“, sagt Verkaufsleiter Sebastian Finck, während er eine leicht grünbraun schimmernde Schachtel in seinen Händen hält. "Da heißt es immer wieder, Schachteln aus Graspapier seien nicht recycelbar. Tatsächlich geht auch Graspapier den normalen Weg durch den Recyclingkreislauf, wie auch Test der PTS belegen." Die Papierfabrik Meldorf stellt Graspapier nach ihrem eigenen patentierten Verfahren her und führt Graspapierabfälle und -kartonagen zurück in ihren Kreislauf. Daraus wird dann wieder neues Graspapier gefertigt. „Auch die Bedruckbarkeit wird immer wieder in Frage gestellt", so Finck. "Tatsächlich lässt sich das Graspapier in allen gängigen Druckverfahren veredeln. Ebenso werden die erforderlichen technologischen Werte erfüllt.“

Das allermeiste Material wird zu Wellpappe

Vor rund sechs Jahren hat man bei Meldorf mit der Produktion von grasfaserverstärktem Material begonnen, schon bald, nachdem die Firma an die Certina-Holding mit Sitz in München verkauft worden war. Damals war auch beschlossen worden, dass sich der Anbieter von Wellpappenrohpapier künftig auf Nischenmärkte fokussieren wird. Das hat sich mit Blick auf Graskarton nicht geändert. Gut 10 bis 20 % der Produktion betrifft alternative Fasern, heißt es auf Nachfrage. Das Allermeiste wird zu Wellpappe verarbeitet. Das Gros der Jahresproduktion in Höhe von rund 100.000 t betrifft Altpapier.

Der große Renner ist Papier und Karton aus Gras nicht. Obgleich der Rohstoff gegenüber Recycling- oder gar Frischfaserpapier eine Fülle von Vorteilen bietet: Er ist nachhaltig und umweltfreundlich, weil es aus einem schnell nachwachsenden Rohstoff besteht. Es wird im Vergleich zu Holzzellstoff weniger Wasser und Energie in der Produktion verbraucht. Da eine regionale Herstellung möglich ist, fallen lange Transportwege weg. Kurzum: Graspapier scheint eine vielversprechende und umweltgerechtere Alternative zu sein.