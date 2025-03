André Frohnert ist Diplom-Wirtschaftsingenieur mit Fachrichtung Maschinenbau, bringt internationale Expertise in der nachhaltigen Geschäftsentwicklung sowie agile Ansätze in Unternehmensführung mit. Seine bisherige Laufbahn führte ihn von der vorherigen Position als Chief Financial Officer sowie Chief Compliance Officer bei Poly-clip System GmbH & Co. KG im Frühjahr 2024 in die kaufmännische Leitung von REA Elektronik. Frohnert zeichnet sich besonders durch seinen modernen Führungsstil, kombiniert mit traditionellen Werten, einem tiefen Verständnis für Unternehmensprozesse und -organisation sowie praxiserprobtem Finanzwissen aus. Seine fundierte Expertise in der Steuerung operativer Einheiten sowie seine Erfahrung in Private Equity und familiengeführten Unternehmen machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für REA Elektronik.

Gemeinsam mit Inhaber Wolfgang Pauly wird André Frohnert das Unternehmen auf Innovationskurs halten. Pauly: „Mit seiner globalen Expertise und seinem Fokus auf kontinuierlicher Prozessoptimierung wird André Frohnert maßgeblich dazu beitragen, REA Elektronik für die Herausforderungen der Zukunft optimal aufzustellen. Wir freuen uns daher sehr auf die Zusammenarbeit.“

Michael Neuschäfer, der seit 2008 als Geschäftsführer maßgeblich zum Erfolg beitrug, übergibt den Staffelstab. Unter seiner Führung erlebte REA Elektronik ein beeindruckendes Wachstum. Er steht dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite.