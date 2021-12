Der Standort von Verso bietet günstige Exportmöglichkeiten sowohl nach Asien als auch nach Europa. Der Papierhersteller hat mehrere Standorte in den USA: seinen Hauptsitz in Miamisburg, Ohio, zwei Papierfabriken in Michigan, eine Papierverarbeitungsanlage in Wisconsin (Papierproduktion eingestellt) und zwei Vertriebszentren in Sauk Village, Illinois, und Bedford, Pennsylvania.

Die größte Anlage des Unternehmens steht in Escanaba, Michigan, und soll nach der Übernahme in eine vollständig integrierte Karton-Produktionsstätte umgewandelt werden. Eine Kartonmaschine will der schwedische Käufer bis 2025 und eine zweite Maschine bis 2029 umrüsten, so dass die Nettokapazität von 700 kt auf etwa 1.100 kt steigt. Billerud Korsnäs plant, Verso-Vermögenswerte im Wert von umgerechnet bis zu 873 Mrd. Euro in die Maschinen zu investieren.