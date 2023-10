Ein Produkt, zwei Verpackungen: Das Konzept der Kanaldifferenzierung bietet den Vorteil, die Verpackung zielgenau auf die Ansprüche des Vertriebskanals zuzuschneiden. Während die Offline-Verpackung im Handel durch ein brillantes Druckbild mit Abbildung des Produkts besticht und dem Verbraucher alle notwendigen Informationen liefert, konzentrieren sich die Eigenschaften der Online-Verpackung maßgeblich auf die Anforderungen im logistischen Prozess. Sie ist robust und bestmöglich optimiert für SIOC (Ships In Own Container), d.h. eine zusätzliche Umverpackung ist in den meisten Fällen überflüssig. Auf die Eurolochaufhängung – für viele Produktverpackungen im Handel notwendig, jedoch in der Online-Logistik störend – verzichtet die E-Commerce-Variante komplett.

Auch optisch unterscheidet sich die Onlinevariante deutlich von der Handelsverpackung. Das natürliche Design steht für das DIY-Lebensgefühl und erweitert das Markenerlebnis durch nachhaltige Aspekte, welche die Verpackung unter anderem durch braunes Recyclingmaterial und das reduzierte weiß-grüne Druckbild unterstützt.