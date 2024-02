Der Beiersbronner Verpackungsdienstleister Colordruck wird erneut mit dem Siegel Top 100 ausgezeichnet. Das Siegel wird an besonders innovative mittelständische Unternehmen vergeben. Besonders in den vergangenen zwei Jahren hat Colordruck Baiersbronn Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit erzielt, heißt es. Sehr positiv bewertete die Jury unter der Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien auch, dass in Zeiten des Fachkräftemangels die Mitarbeiterbindung und -gewinnung für Colordruck im Mittelpunkt der Innovationsbemühungen stand. So wurden zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität die Wochenarbeitszeit auf 37,5 Stunden abgesenkt, die Tariferhöhungen in voller Höhe umgesetzt und die Anzahl der Urlaubstage auf 30 erhöht.

Colordruck Baiersbronn bietet Industrie- und Handelsunternehmen aus den Branchen Lebensmittel, Süßwaren, Pharma, Health Care sowie Non-Food maßgerechte und spezielle Verpackungslösungen aus Vollkarton. Ergänzt durch einen kundenorientierten Service zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben zu den Technologieführern in Europa. Verliehen wird die Auszeichnung am 28. Juni in Weimar im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit.