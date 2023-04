Constantia Flexibles erweitert durch die Übernahme von Lászlópack Kft seine europäische Flexodruck-Plattform. Pim Vervaat, CEO von Constantia Flexibles, freut sich über den jüngsten Zuwachs in der Gruppe: „Wir wachsen mit Lászlópack! Wir teilen die gemeinsame Vision, unsere Kunden mit umweltfreundlichen, innovativen Verpackungslösungen zu bedienen. Die Übernahme eröffnet Lászlópack neue Wachstumschancen außerhalb Ungarns und uns die Möglichkeit, ihre Kunden mit unserem nachhaltigen Produktangebot zu unterstützen." Lászlópack ist ein lokaler Champion auf dem heimischen Markt für flexible Verpackungen und weist eine starke Wachstumsbilanz vor. In den letzten Jahren konnte Constantia Flexibles seine europäische Flexodruck-Plattform durch die internationalen Akquisitionen von Propak in der Türkei, FFP Packaging Solutions in Großbritannien, Drukpol in Polen und nun Lászlópack in Ungarn ausbauen.