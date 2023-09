Eine Trinkflasche aus Metall, die zum Einsetzen in eine Halterung am Fahrrad gedacht ist, weist eine Taillierung auf. An diese Stelle wird ein abnehmbares Silikon- oder Gummiband angebracht, das ein „Klappern“ in der Halterung verhindert.

Gebrauchsmuster DE 202022001514 U1

Anmelder: Sebastian Hilbe, Hohenems (AT)

Anmeldedatum: 5.7.2022