Jedes noch so durchdachte Verpackungskonzept muss auch auf den entsprechenden Zeitgeist treffen, um durchschlagenden Erfolg zu haben. Manche sind einfach zu früh am Markt und heute nur noch in einigen Ländern zu finden. Beispiel hierfür ist das vorgestellte Refillsystem: Unter der Marke „Jaws – Just Add Water System“ wurde ab 2015 eine PET-Flasche mit 750 ml Inhalt verkauft, unter den aufgeschraubten Trigger ist ein Kunststoffteil mit Nachfüllpatrone eingeklemmt. Ist die Packung leer, wird der Trigger abgeschraubt, Leitungswasser eingefüllt und die Kartusche als Ganzes in die Flaschenöffnung eingesetzt. Beim Aufschrauben des Triggers samt Steigröhrchen wird die Kartusche geöffnet und das Konzentrat vermischt sich mit dem Wasser. Die Kartusche verbleibt in der Flasche.