Während viele Proteinpulver zum Herstellen von Shakes in größeren, eher zurückhaltend gestalteten Gebinden angeboten werden, verkauft Coop in der Schweiz ihre Proteinshakes der Marke Karma in bunten Standbodenbeuteln mit 160 g Inhalt. Das Mandelproteinpulver kann mit Milch oder Wasser in einem Shaker zubereitet werden, oder aber als Proteinkick direkt in Müsli, Porridge oder einen Smoothie eingerührt werden. Ein Wiederverschlussstreifen ist in den Beutel integriert. Vor der Erstentnahme muss ein vorperforierter Streifen an der Beuteloberseite entfernt werden.